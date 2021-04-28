Зеленский предложил встретиться с Путиным в Ватикане

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает Ватикан идеальным местом для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом украинский лидер рассказал в интервью газете La Repubblica.

Зеленский отметил, что переговоры с Путиным «обязательно» состоятся. Они необходимы, чтобы завершить мирный процесс и остановить войну в Донбассе, считает президент Украины.

— Святой престол мог бы стать идеальным местом для диалога о мире в Донбассе, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский во время видеообращения предложил Владимиру Путину провести встречу в любой точке Донбасса, где «идет война». В ответ на это российский лидер сообщил, что украинские власти при обсуждении вопросов востока страны должны встречаться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с представителями России. Кроме того, Путин добавил, что готов принять президента Украины в Москве в любое удобное для него время для обсуждения двусторонних отношений.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: Лавров заявил, что войны в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать