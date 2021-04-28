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Лавров заявил, что войну в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать
Фото: МИД РФ

Лавров заявил, что войну в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать

Юлия Курганова

Внешняя политика

Войну в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать, — заявил он, комментируя вероятность войны в свете того, что в Донбассе более 500 тысяч жителей получили гражданство России.

Глава российского МИД добавил, что не может говорить за украинскую сторону и президента республики Владимира Зеленского. По мнению Лаврова, лидер Украины просто хочет удержаться у власти любой ценой, поэтому он даже готов потакать неонацистам и ультрарадикалам, которые объявляют ополченцев Донбасса террористами, передает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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Сергей ЛавровВладимир ЗеленскийДонбасс
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