Фото: Администрация президента РФ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу с участием «мощных игроков». По его словам, новое собрание должно стать параллельным «нормандскому», рассказали в пресс-службе Зеленского.

Украинский лидер также уточнил, что Минские соглашения должны быть гибкими. При этом Зеленский считает, что отказываться от них не стоит.

— Это может быть расширение «нормандского формата» — отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение, — пояснил Зеленский.

«Нормандский формат» переговоров появился в 2014 году из-за конфликта на востоке Украины. Лидеры Германии, Франции, России и Украины обсудили ситуацию в Донбассе во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии, пишет ТАСС.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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