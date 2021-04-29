Байден сказал, что США не стремятся к эскалации с Россией

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские власти не стремятся к эскалации с РФ, но обещают последствия за вмешательство в выборы и кибератаки.

— Что касается России, я очень ясно дал понять президенту России Владимиру Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия, — сказано в тексте речи лидера США, которую распространил Белый дом.

Байден отметил, что прямо и пропорционально отреагировал на «вмешательство России» в выборы Соединенных Штатов и кибератаки на правительство и бизнес.

В то же время американский президент подчеркнул, что США и Россия могут сотрудничать, когда это в их интересах, передает РИА Новости.

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