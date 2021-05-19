Американские СМИ рассказали о планах США задержать «Северный поток — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки собирается внести в санкционный список еще четыре судна, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на информированные источники в среду, 19 мая.

По мнению Вашингтона, эти меры замедлят строительство трубопровода, хотя его завершенность оценивается в 90 процентов. Кроме того, противники «Северного потока — 2» надеются, что немецкая партия «Зеленые», выступающая против строительства газопровода, получит места в парламентских выборах.

При этом портал Axios со ссылкой на источники сообщает, что администрация президента США Джо Байдена не собирается вводить санкции в отношении компании — оператора Nord Stream 2 AG.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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