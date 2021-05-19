«Американцы смирились»: Джабаров оценил планы США снять санкции с «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Северный поток — 2» будет достроен, и США смирились с этим, на что указывает готовность американской администрации снять санкции с оператора проекта. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее источники западных изданий сообщили, что президент США Джо Байден снимет ограничения, наложенные на компанию Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока — 2», и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. В Германии уточнили, что официальных решений на этот счет принято пока не было, но с американской стороной идут «доверительные» переговоры. В Кремле также обратили внимание на то, что речь идет только о сообщениях СМИ, но «это гораздо лучше, чем читать информацию о том, что грядут новые санкции».

В свою очередь сенатор Джабаров пояснил, почему Байден и его окружение решили оставить «Поток» в покое. По мнению собеседника «ВМ», американцы признали, что проект в итоге будет завершен, и теперь пытаются «красиво выйти из спора».

— Байдену нужно сохранить лицо. И предыдущая, и нынешняя американские администрации упорно твердили, что накажут Германию, если она не откажется от «Северного потока — 2». Но ФРГ однозначно сказала, что не позволит американцам сорвать проект, в который вложены колоссальные деньги, — прокомментировал политик.

По его словам, Байден в своем стремлении выйти из ситуации без особых потерь снимает санкции только с оператора «СП-2» и его руководителя. Ограничения против российских судов, которые участвуют в укладке труб, пока остаются, обратил внимание Джабаров.

— Проект будет достроен, и, я думаю, американцы с этим смирились. Теперь они просто пытаются красиво выйти из этого спора. А санкции, вы сами понимаете, сегодня снимут одни, завтра наложат другие. Это мелочи, — заключил он.

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