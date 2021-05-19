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Немецкий политик оценил возможный отказ США от санкций по «Северному потоку — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Немецкий политик оценил возможный отказ США от санкций по «Северному потоку — 2»

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Президент США Джо Байден проявляет «разумность, а не слабость» в отказе от санкций против Nord Stream 2 AG. Об этом рассказал глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Ранее сообщалось, что администрация Джо Байдена планирует отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG. Санкции могут ввести в отношении российских судов-трубоукладчиков, при этом оператора Nord Stream 2 AG и его руководство меры не коснутся.

Эрнст заявил, что приветствует подобное решение Байдена.

— Саму идею наложения санкций на управляющего директора компании, никак не связанной с США, которая строит полностью легальный трубопровод, сложно превзойти в дерзости. Если Джо Байден отвергает эту идею, значит, он проявляет разумность, а не слабость, — отметил политик.

По его словам, президент США не должен отстаивать интересы своей страны с помощью санкций. Эрнст подчеркнул, что Байден должен уважать суверенитет своих союзников, чтобы напряженность в отношениях с Россией ослабла.

Кроме того, немецкий политик отметил, что Европа зависит от России как от партнера и нуждается в тесном экономическом сотрудничестве с ней, пишет РИА Новости.

Ранее Германия призвала придерживаться обязательств по «Северному потоку — 2».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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