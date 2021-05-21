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«Шерхан поджал хвост»: болгары высмеяли решение США по «Северному потоку — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Шерхан поджал хвост»: болгары высмеяли решение США по «Северному потоку — 2»

Иван Юминов

Внешняя политика

Читатели болгарского издания «Дневник» высмеяли отказ США вводить санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом стало известно в пятницу, 21 мая.

— Ужас, США преклонили колени перед военной мощью России! — написал один из пользователей.

Другой читатель вспомнил недавнее выражение президента России Владимира Путина о врагах страны, написав: «Шерхан поджал хвост».

— Как и ожидалось, дед (президент США Джо Байден — прим. «ВМ») оказался русской «шестеркой», — приводит слова еще одного комментатора РИА Новости.

Ранее сообщалось, что администрация Соединенных Штатов отказалась вводить санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока — 2», и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига из-за интересов национальной безопасности.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

Читайте также: Сенаторы США хотят восстановить санкции против «Северного потока — 2»

Северный поток — 2СШАБолгария
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