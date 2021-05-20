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Госдеп объяснил отказ от санкции против «Северного потока — 2»
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Госдеп объяснил отказ от санкции против «Северного потока — 2»

Юлия Курганова

Внешняя политика

Администрация Соединенных Штатов отказалась вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига из-за интересов национальной безопасности. Об этом сказано в опубликованном в среду, 19 мая, заявлении председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберта Менендеса.

— Конгресс получил от Госдепартамента обязательный отчет об организациях, вовлеченных в подпадающую под санкции деятельность строителей газопровода «Северного потока — 2». Ссылаясь на интересы национальной безопасности, администрация президента США Джо Байдена объявила об отказе от обязательных санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига, — сообщается в документе, передает ТАСС.

Ранее немецкий политик оценил возможный отказ США от санкций по «Северному потоку — 2».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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