«Мягко стелет»: политолог объяснил, почему США не хотят вводить новые санкции против России

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Нежелание Вашингтона вводить новые санкции в отношении России — это всего лишь отвлекающий маневр. Такое мнение высказал директор Института политических исследований Сергей Марков.

Ранее сообщалось, что США не хотят вводить дополнительные санкции против Москвы. При этом, как заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки, Соединенные Штаты оставляют за собой право ввести новые ограничительные меры.

По мнению Маркова, противоречивая политика Белого дома связана с желанием вызвать лояльное отношение у правительства России к США.

— Совсем неправильно рассматривать внешнюю политику США, которую мы наблюдаем сейчас, как правильную и консолидированную. Их внешняя политика находится в кризисе, поэтому она переменчива. Что же касается России, то у Вашингтона четко спланированная цель: совершить государственный переворот, — сказал он.

Политолог уверен, что США «специально мягко стелют, чтобы вызвать хотя бы мнимое или временное доверие к себе с нашей стороны»:

— А тем временем американские спецслужбы продолжают готовиться к провокациям и подрыву государственности РФ, что спланировано на сентябрь текущего года, когда должны состоятся выборы.

Эксперт отметил, что американцы сделали свои выводы после протестных событий в соседней Белоруссии и «хотят совершить аналогичный эксперимент с россиянами»:

— Они после минских событий начали предполагать, что и в нашей стране популярность главы государства не на таком высоком уровне, как кажется. В Белом доме также уверены, что и со стабильностью и экономикой у нас все ужасно, что это тоже дополнительный повод активировать протестную волну. Одним из ключей к реализации таких намерений станет введение нового пакета санкций.

Желание вызвать доверие и неопределенность с санкционной политикой — два кита, на которых сегодня держится американская внешняя политика, направленная в адрес Москвы.

При этом эксперт предположил, что второй пункт, несмотря на «якобы нежелание вводить ограничения, все же будет применен»:

— Итог один: новые санкции, которые Вашингтон введет из-за провалившегося плана совершить на территории РФ госпереворот, неминуемы.

При этом Марков добавил, что Вашингтон также будет пытаться увеличить количество военных и техники вблизи российских границ в рамках учений НАТО Defender Europe 2021.

— Дело в том, что в Белом доме и в Европе очень испугались наших учений в Крыму, и США специально будут совершать провокации у наших границ. В частности, на Украине, которая также присоединится к этим военным сборам, чтобы под любым предлогом развязать военный конфликт между Украиной и Россией, — предположил собеседник «ВМ».

Эксперт отметил, что такой сценарий нужен Вашингтону, чтобы получить новые рычаги давления на Москву.

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