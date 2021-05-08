Белый дом cообщил о нежелании вводить санкции в отношении России

Фото: Минобороны РФ

Вашингтон не хочет вводить дополнительные санкции в отношении Москвы. Об этом в субботу, 8 мая, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

По ее словам, при этом Штаты оставляют за собой право ввести новые ограничительные меры.

— Никто не хочет доводить до этого дело, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно, — приводит слова Псаки РИА Новости.

Она подчеркнула, что США хотят построить более предсказуемые и долгосрочные отношения с Россией.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении дополнительных санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство Москвы в выборы США. Также санкции коснулись шести технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

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