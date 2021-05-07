Сергей Лавров обвинил США и Евросоюз в насаждении тоталитаризма

Фото: МИД РФ

США и Евросоюз предпринимают попытки насадить тоталитаризм в мировых отношениях, которые Москва считает недопустимыми. Об этом в пятницу, 7 мая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время онлайн-заседания Совета Безопасности ООН.

По его словам, примером этому является практика односторонних санкций, которую незаконно осуществляет Запад, не имея на то правовых оснований.

— Считаем недопустимыми подобные шаги по насаждению тоталитаризма в мировых делах, которыми все шире пользуются наши западные коллеги — прежде всего, Соединенные Штаты, Евросоюз и другие союзники, отвергая на международной арене все принципы демократии и многосторонности, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Он отметил, что Запад больше не придерживается норм международного права, а установил собственный порядок, соблюдать который требует весь остальной мир.

Ранее Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа любые новые антироссийские санкции Запада.

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