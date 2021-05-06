Сергей Лавров оценил позицию некоторых политиков по Казахстану

Фото: МИД РФ

Российские официальные лица, отвечающие за внешнюю политику, никогда не делали и не сделают провокационных заявлений насчет Казахстана и договоренностей с ним. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава ведомства в интервью казахстанскому телеканалу добавил, что суть этих договоренностей заключается в уважении суверенитета, территориальной целостности и политической независимости друг друга.

— Я думаю, что такие сомнительные, провоцирующие высказывания со стороны политиков, некоторых парламентариев, — это неизбежная часть демократической жизни. Главное только, чтобы такого рода высказывания, которые не укрепляют нормальные отношения между нашими народами, ограничивались дискуссионными клубами, — цитирует Сергея Лаврова РИА Новости.

Ранее Сергей Лавров ответил на обвинения Болгарии. Он заявил, что «София, видимо, решила перещеголять чехов». Таким образом он прокомментировал обвинения в причастности россиян к взрывам на складах с оружием в Болгарии. По словам министра, так дело может дойти и «до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда».

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