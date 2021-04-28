«София решила перещеголять чехов»: Лавров ответил на обвинения Болгарии

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «София, видимо, решила перещеголять чехов». Таким образом он прокомментировал обвинения в причастности россиян к взрывам на складах с оружием в Болгарии.

По словам министра, так дело может дойти и «до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда».

— Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но, судя по всему, к этому идет, — сказал Лавров во время переговоров с главой МИД Мексики.

Напомним, с убийства австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда 28 июня 1914 года началась Первая мировая война.

Ранее сообщалось, что шестерых граждан России заподозрили в причастности к взрывам на складах в Болгарии.

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Позднее президент Чехии Милош Земан отметил, что спецслужбы Чехии не располагают доказательствами того, что «российские агенты» были на взорвавшихся складах во Врбетице.

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