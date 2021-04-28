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Лавров разъяснил, как Россия будет составлять список недружественных стран
Фото: МИД РФ

Лавров разъяснил, как Россия будет составлять список недружественных стран

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия не планирует огульно вносить в список недружественных государств любую страну, это решение будет предварять глубокий анализ. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 28 апреля.

По его словам, список, который на сегодняшний день составляется Москвой, может быть пересмотрен в будущем. Подготовкой перечня занимается кабмин по поручению президента России Владимира Путина. Помимо МИД, в этой работе задействованы другие ведомства.

— Мы не хотим огульно записывать в этот список любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России. Мы будем, конечно же, основывать наши решения на глубоком анализе ситуации и на определении возможностей вести дела с этой страной иным образом, — цитирует Сергея Лаврова РИА Новости.

При этом министр добавил, что данный список может со временем пополняться. Дипломат отметил, что «недружественным странам» будет запрещено нанимать персонал «на местах», состоящий из граждан России или граждан третьих стран.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении дополнительных санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство Москвы в выборы США. Также санкции коснулись шести технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

Позднее Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата, которые должны будут покинуть Россию до конца дня 21 мая. В МИД подчеркнули, что данное решение принято в качестве ответных мер на действия США.

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