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Шестерых россиян заподозрили в причастности к взрывам на складах в Болгарии
Фото: Pixabay

Шестерых россиян заподозрили в причастности к взрывам на складах в Болгарии

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Шестерых граждан России заподозрили в причастности к взрывам на складах и заводах Болгарии, которые произошли за последние десять лет, троим из них предъявили обвинение в покушении на бизнесмена Эмилиана Гебрева. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру Болгарии в среду, 28 апреля.

Уточняется, что на болгарских складах и предприятиях за минувшее десятилетие произошло несколько взрывов. В четырех из этих дел следователи нашли сходство, рассказала пресс-секретарь главного прокурора Сийка Милева.

На некоторых предприятиях хранилось оружие для Грузии и Украины.

Ранее Германия поддержала высылку российских дипломатов из Чехии.

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Позднее президент Чехии Милош Земан отметил, что спецслужбы Чехии не располагают доказательствами того, что «российские агенты» были на взорвавшихся складах во Врбетице.

Читайте также: Лавров назвал условие восстановления работы посольства Чехии в Москве

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