Лавров назвал условие восстановления работы посольства Чехии в Москве

Фото: МИД РФ

Если в Праге «возобладает разум», то Москва будет готова постепенно восстановить условия для нормальной работы посольств в обеих странах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 28 апреля.

— Я очень надеюсь, что наши чешские коллеги все-таки придут в себя, посмотрят на результаты того, что они затеяли. Если разум возобладает, мы готовы восстанавливать, пусть постепенно, но восстанавливать, условия для нормального функционирования дипломатических миссий, — сказал министр.

Он подчеркнул, что Россия не планирует «ни перед кем заискивать».

По словам Сергея Лаврова, Москва никогда не собиралась «строить Чехии козни». При этом дипломат опроверг предположение о том, что Россия якобы разозлилась из-за поставки боеприпасов из Чехии на Украину. По словам министра, такое предположение относится к категории «шизофренических», сообщает РИА Новости.

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Позднее президент Чехии Милош Земан отметил, что спецслужбы Чехии не располагают доказательствами того, что «российские агенты» были на взорвавшихся складах во Врбетице.

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