«Чаша терпения переполнена»: кого Россия может включить в список недружественных стран

Фото: МИД РФ

Россия готовит список недружественных стран, заявили в МИД РФ. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, перечень не станет «мертвой бумагой» — его будут менять и дополнять, если потребуется. Какие страны могут оказаться в этом списке и что им грозит, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

Что значит быть «недругом» России?

По мнению бывшего советника президента России по политическим вопросам, историка и политика Сергея Станкевича, создание списка недружественных РФ стран имеет важный практический смысл. В первую очередь речь идет о том, что посольство такой страны в Москве лишат права нанимать сотрудников с российским гражданством (Лавров уточнял, что нельзя будет брать на работу и граждан третьих стран — прим. «ВМ»). Здесь в силу вступают стандарты Венской конвенции 1961 года, говорит эксперт.

— Такая возможность предусмотрена, и это очень серьезный удар для недружественных государств. Предполагается, что все, включая уборщиц и садовников, будут привозиться из этой самой недружественной страны, а это дополнительные затраты и хлопоты, — пояснил он.

Таким образом, продолжил Станкевич, будет ущемляться свобода действий иностранных дипмиссий.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров положительно оценил идею создать такой список. По мнению сенатора, проработка этого вопроса говорит о том, что России надоело терпеть регулярные нападки иностранных коллег.

— Чаша нашего терпения уже переполнена безосновательными обвинениями и, по сути, ничем не подкрепленными фейками. Пусть эти страны знают, как мы воспринимаем и реагируем на их обвинения. То в Чехии склады взрываются, то в Болгарии (имеются в виду заявления этих стран, которые подозревают, что в данных происшествиях есть российский след — прим. «ВМ»), а Россия что — террористическое государство, получается? А кто тогда в Сирии с террористами борется — чехи или болгары, что ли? — возмутился политик.

Он уточнил, что, если одного упоминания в списке для «недружественной» страны будет мало, власти РФ могут рассмотреть и другие меры воздействия, в том числе экономические.

Фото: МИД РФ

Кого Россия может объявить своим неприятелем?

Сергей Станкевич полагает, что в этом перечне уготовано место двум «очевидным кандидатам» — США и Великобритании. Последняя, по мнению собеседника «ВМ», «ведет себя очень вызывающе».

На уточняющий вопрос корреспондента, войдет ли в список Украина, эксперт ответил отрицательно. По словам Станкевича, здесь к политике примешивается психология: украинский и российский народы были и остаются братскими, несмотря на накопившиеся разногласия.

— В такой список Украину вносить не надо. Давайте не будем торопиться с этим — еще есть место для дипломатии, — сказал политолог.

Владимир Джабаров, в свою очередь, выразил мнение, что в готовящийся перечень могут попасть Польша, Литва, Латвия, Эстония и Чехия. Польша, по словам сенатора, уже продолжительное время «засыпается антироссийскими инициативами», что не должно остаться без внимания Москвы. Прибалтика также не скрывает своего негативного отношения к России, считает политик.

— Вряд ли мы ополчимся против всего мира, но те страны, которые ведут себя абсолютно отвязно против России, должны быть занесены в этот список, — подчеркнул он.

Джабаров усомнился, что в перечне окажутся ведущие европейские страны типа Австрии, Франции и Германии. Несмотря на то, что эти государства выражают солидарность в рамках Евросоюза, то есть поддерживают санкции против РФ, они все-таки ведут себя достаточно сдержанно, отметил сенатор.

— Европа в этом вопросе поступает более прагматично, — указал собеседник «ВМ».

Фото: МИД РФ

Чего ждать от стран, которые потеряют дружбу с Россией?

Станкевич в беседе с «ВМ» высказал опасения по поводу того, что список недружественных России стран будет обнародован. Более того, потом в него могут внести изменения, и делаться это будет тоже публично, обратил внимание историк.

— Из-за этого может возникнуть такая дипломатическая неловкость, — допустил Станкевич. — Международная ситуация развивается столь динамично, что одна страна нам сегодня друг, завтра нет, а послезавтра снова захочет дружить.

В связи с этим не исключено, что страны, попавшие в список недружественных, не только не усвоят урока, но продолжат портить отношения. Однако Джабаров заверил, что эти опасения напрасны.

— Страны, которые реально ведут себя, мягко говоря, плохо в отношении России, не скрывают своего отношения. Этот список никак не повлияет на их отношение к нам: с одной стороны, они дружат, с удовольствием покупают наши энергоносители и прочее, а с другой — пытаются обвинить нас во всех смертных грехах, — сказал первый замглавы комитета Совфеда по международным делам.

Он подчеркнул, что список не будет «неподвижной догмой», так как Москва готова восстанавливать оборванные связи в полном объеме, если ее партнер сам того захочет.

— Я считаю, хорошо, что этот список делают. Должна быть огласка. Она не помешает нам общаться, — заключил Джабаров.

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