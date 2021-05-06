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Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа любые новые антироссийские санкции Запада
Фото: МИД РФ

Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа любые новые антироссийские санкции Запада

Полина Долганова

Внешняя политика

Москва не намерена оставлять без ответа любые новые антироссийские санкции Запада. Об этом в четверг, 6 мая, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, череда санкций со стороны Евросоюза и США до сих пор продолжается.

— Мы не будем оставлять без ответа подобного рода выпады в отношении России, — заявил политик на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном.

Он добавил, что, по мнению Евросоюза, парламентарии России и отечественные компании виноваты только в том, что они зарегистрированы в государстве, которое ЕС объявил агрессором абсолютно нелегитимно, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова заявила, что Россия не начинала «санкционную войну» с Западом, но готова ее закончить.

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Сергей ЛавровсанкцииРоссия и Запад
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