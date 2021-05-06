Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа любые новые антироссийские санкции Запада

Фото: МИД РФ

Москва не намерена оставлять без ответа любые новые антироссийские санкции Запада. Об этом в четверг, 6 мая, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, череда санкций со стороны Евросоюза и США до сих пор продолжается.

— Мы не будем оставлять без ответа подобного рода выпады в отношении России, — заявил политик на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном.

Он добавил, что, по мнению Евросоюза, парламентарии России и отечественные компании виноваты только в том, что они зарегистрированы в государстве, которое ЕС объявил агрессором абсолютно нелегитимно, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова заявила, что Россия не начинала «санкционную войну» с Западом, но готова ее закончить.

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