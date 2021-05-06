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Депутат Госдумы отверг обвинения Украины в «аннексии» Азовского моря
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Депутат Госдумы отверг обвинения Украины в «аннексии» Азовского моря

Полина Долганова

Внешняя политика

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет назвал обвинения со стороны Украины в «ползучей аннексии Азовского моря» выдумкой.

По его словам, украинская сторона «постоянно нагнетает ситуацию и пытается устроить провокации в Керченском проливе и Азовском море».

Он добавил, что Россия строго придерживается всех правил судоходства, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может осуществить «аннексию Азовского моря». По его словам, оно является «легкой мишенью для России».

— После незаконной аннексии Крыма и установления контроля над Керченским проливом Россия может совершить ползучую аннексию Азовского моря. И она постоянно усиливает там свое военное присутствие и перекрывает торговые пути, — заявил политик в интервью телеканалу CNN.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент призвал ЕС обеспечить контроль свободного прохождения судов по Керченскому проливу. Депутаты Европарламента призвали РФ гарантировать свободу навигации и транзитного прохода в порты Азовского моря.

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