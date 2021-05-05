В правительстве заявили, что Крым обеспечили пресной водой на ближайшие годы

Фото: government.ru / Сайт правительства России

На ближайшие годы Крым обеспечен пресной водой, однако для устойчивого развития региону все же нужно искать новые источники водоснабжения. Об этом в среду, 5 мая, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, проведенные на полуострове работы решили проблему водоснабжения на ближайшие годы. Однако региону стоит озаботиться «дополнительными поисками воды». При этом вице-премьер отметил, что Россия справится с указанной проблемой без посторонней помощи.

— Мы справимся и без Украины, хотя я считаю, что абсолютно несправедливо лишать воды жителей, — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Также политик добавил, что в качестве альтернативных вариантов получения воды рассматриваются водозабор из Азовского моря. В качестве крайней меры обсуждается строительство опреснительной установки.

Напомним, проблема водоснабжения в Крыму появилась в 2014 году после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому в регион поступало до 90 процентов используемой пресной воды.

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