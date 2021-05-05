В правительстве заявили, что Крым обеспечили пресной водой на ближайшие годы
На ближайшие годы Крым обеспечен пресной водой, однако для устойчивого развития региону все же нужно искать новые источники водоснабжения. Об этом в среду, 5 мая, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, проведенные на полуострове работы решили проблему водоснабжения на ближайшие годы. Однако региону стоит озаботиться «дополнительными поисками воды». При этом вице-премьер отметил, что Россия справится с указанной проблемой без посторонней помощи.
— Мы справимся и без Украины, хотя я считаю, что абсолютно несправедливо лишать воды жителей, — цитирует Хуснуллина ТАСС.
Также политик добавил, что в качестве альтернативных вариантов получения воды рассматриваются водозабор из Азовского моря. В качестве крайней меры обсуждается строительство опреснительной установки.
Напомним, проблема водоснабжения в Крыму появилась в 2014 году после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому в регион поступало до 90 процентов используемой пресной воды.
Читайте также: Решение о полной оплате больничных родителям дошкольников проработают до 1 июля