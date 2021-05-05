Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В правительстве заявили, что Крым обеспечили пресной водой на ближайшие годы
Фото: government.ru / Сайт правительства России 

В правительстве заявили, что Крым обеспечили пресной водой на ближайшие годы

Илья Ашуров

Общество

На ближайшие годы Крым обеспечен пресной водой, однако для устойчивого развития региону все же нужно искать новые источники водоснабжения. Об этом в среду, 5 мая, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, проведенные на полуострове работы решили проблему водоснабжения на ближайшие годы. Однако региону стоит озаботиться «дополнительными поисками воды». При этом вице-премьер отметил, что Россия справится с указанной проблемой без посторонней помощи.

— Мы справимся и без Украины, хотя я считаю, что абсолютно несправедливо лишать воды жителей, — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Также политик добавил, что в качестве альтернативных вариантов получения воды рассматриваются водозабор из Азовского моря. В качестве крайней меры обсуждается строительство опреснительной установки.

Напомним, проблема водоснабжения в Крыму появилась в 2014 году после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому в регион поступало до 90 процентов используемой пресной воды.

Читайте также: Решение о полной оплате больничных родителям дошкольников проработают до 1 июля

КрымМарат Хуснуллинвода
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Все мнения
О проекте