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Решение о полной оплате больничных родителям дошкольников проработают до 1 июля
Фото: mosoblduma.ru / Московская областная дума

Решение о полной оплате больничных родителям дошкольников проработают до 1 июля

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

Решение о полной оплате больничных родителям детей до семи лет вне зависимости от стажа проработают до 1 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства в среду, 5 мая.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил отчитаться о работе над вопросом до 1 июля 2021 года. Уточняется, что над проектом работает Минфин и Фонд социального страхования России.

Кроме того, Мишустин ожидает доклад о финансовой помощи для неполных семей и беременных женщин, а также подготовленные проекты о выплатах на детей в возрасте от шести до восемнадцати лет.

До 15 сентября 2021 года будет разработан проект перехода на выдачу мер поддержки через социальное казначейство.

Ранее стало известно, что власти выделят 3,9 миллиарда рублей на поддержку системообразующих предприятий в РФ.

Читайте также: Путин поручил выплатить по десять тысяч рублей семьям с детьми старше шести лет

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