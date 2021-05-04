Власти выделят 3,9 миллиарда рублей на поддержку системообразующих предприятий в РФ

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Власти выделят 3,9 миллиарда рублей на поддержку системообразующих предприятий в России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, рассказали в пресс-службе кабмина.

Уточняется, что принятое решение позволит продолжить субсидировать процентную ставку по займам, которые выдавали предприятиям в 2020 году.

— Согласно правилам, период субсидирования составляет один год с момента заключения кредитного договора и заканчивается не позднее 31 декабря 2021 года, — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время ставка по льготному кредиту составляет около 2,6 процента годовых. Деньги можно использовать для оплаты аренды, сырья, оборудования и других комплектующих, пишет РИА Новости.

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