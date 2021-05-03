Путин поручил выплатить по десять тысяч рублей семьям с детьми старше шести лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству в августе единовременно выплатить по десять тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Это следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.
Кабинет министров должен будет отчитаться о выполнении данного поручения до 1 сентября.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при выплатах на детей будут учитывать принцип нуждаемости.
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