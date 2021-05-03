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Путин поручил выплатить по десять тысяч рублей семьям с детьми старше шести лет
Фото: Администрация президента РФ

Путин поручил выплатить по десять тысяч рублей семьям с детьми старше шести лет

Иван Юминов

Общество

Президент России Владимир Путин поручил правительству в августе единовременно выплатить по десять тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Это следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.

Кабинет министров должен будет отчитаться о выполнении данного поручения до 1 сентября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при выплатах на детей будут учитывать принцип нуждаемости.

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