Путин поручил выплатить по десять тысяч рублей семьям с детьми старше шести лет

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству в августе единовременно выплатить по десять тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Это следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.

Кабинет министров должен будет отчитаться о выполнении данного поручения до 1 сентября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при выплатах на детей будут учитывать принцип нуждаемости.

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