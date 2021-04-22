Песков заявил, что при выплатах на детей будут учитывать принцип нуждаемости

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В Кремле пояснили, что при выплатах на детей от 8 до 16 лет из неполных семей будет учитываться принцип нуждаемости родителей. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что получить выплату смогут неполные семьи, даже если родители разведены, ребенок находится с матерью, а отец платит алименты. Власти будут ориентироваться на принцип нуждаемости и уровень дохода семей.

— То есть здесь главный принцип — это принцип нуждаемости, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей с детьми. Так, он предложил выплачивать неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет более 5,5 тысячи рублей. Также по десять тысяч рублей планируется выделить на детей, которые в 2021 году пойдут в первый класс и семьям с детьми-школьниками. Кроме того, власти хотят увеличить оплату больничного по уходу за ребенком до 7 лет. А ежемесячные выплаты по 6350 рублей смогут получить беременные женщины, если они встанут учет.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить меры поддержки семей с детьми.

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