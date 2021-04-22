Мишустин поручил правительству подготовить меры поддержки семей с детьми

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Правительство оперативно подготовит систему мер поддержки семей с детьми в РФ. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг, 22 апреля.

Мишустин призвал коллег приступить к работе над поручениями, которые в среду, 21 апреля, озвучил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Премьер-министр отметил, что родители должны получить финансовую помощь оперативно, «без лишних заявлений и волокиты».

— Речь, прежде всего, о новых мерах помощи семьям с детьми. Правительство подготовит целостную систему мер их поддержки. При этом надо предусмотреть отдельные виды помощи для тех семей, в которых ребенка воспитывает только один родитель, — подчеркнул Мишустин.

По словам Мишустина, с 1 июня 2021 года неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до шестнадцати лет начнут выплачивать более 5,5 тысячи рублей. Также по десять тысяч рублей выделят детям, которые в 2021 году пойдут в первый класс.

Кроме того, власти будут увеличивать оплату больничного по уходу за ребенком до семи лет. А ежемесячные выплаты по 6350 рублей смогут получить беременные женщины, если они встанут на учет, пишет РИА Новости.

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