Пушков прокомментировал реакцию Белого дома на заявление Путина о Шерхане

Фото: Пресс-служба Совфеда

США напрасно не воспринимают на свой счет сравнение страны с Шерханом, которое провел президент России Владимир Путин. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

В послании Федеральном собранию президент России заявил, что некоторые страны начали реализовывать недружественные акции по отношению к России. Путин сравнил действия США с поведением тигра Шерхана из книги Редьярда Киплинга «Маугли». Действия других враждебно настроенных государств Путин сравнил с «мелкими Табаки».

В ответ на это пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что у них «толстая кожа», поэтому страна не принимает на свой счет сравнения Путина.

— Толстая шкура не поможет США отвести от себя прямой аналогии, которую провел Путин. И всему миру все ясно и про Шерхана, и про шакалов, — подчеркнул Пушков.

Главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному собранию можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным