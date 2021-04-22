Лукашенко вылетел в Москву для переговоров с Путиным

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказали в пресс-службе главы республики.

Главы государств планируют обсудить торгово-экономические отношения в рамках Союзного государства. Лидеры двух стран также обсудят взаимодействия в борьбе с коронавирусом и рассмотрят вопросы о полном восстановлении транспортного сообщения между государствами.

Планируется, что Путин и Лукашенко во время переговоров также затронут актуальную повестку в мире. Уточняется, что лидеры двух стран хотят скоординировать совместное реагирование на внешние вызовы, пишет РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию прокомментировал попытки других стран задеть Россию. По словам главы государства, эти попытки можно назвать новым видом спорта. Путин отметил, что при этом Запад никак не отреагировал на попытку убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко и госпереворота в республике.

Читайте также: Песков назвал Москву и Минск целью постоянных нападок других стран