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Сенаторы США хотят восстановить санкции против «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Сенаторы США хотят восстановить санкции против «Северного потока — 2»

Иван Юминов

Внешняя политика

Четырнадцать сенаторов из Республиканской партии США внесли в Конгресс законопроект о восстановлении санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Это следует из документа, размещенного в системе ведомства в пятницу, 21 мая.

— Трубопровод Путина нужно остановить, — заявил один из авторов инициативы сенатор Кевин Крамер.

Администрация президента страны Джо Байдена «потворствует ошибочной стратегии Германии, которая даст Владимиру Путину рычаг давления на союзников США в Европе», приводит слова политика издание The Hill.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

Читайте также: США могут отказаться от санкций против «Северного потока — 2» сразу после их введения

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