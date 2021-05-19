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США могут отказаться от санкций против «Северного потока — 2» сразу после их введения
Фото: Nord-stream2.com / Aксель Шмидт

США могут отказаться от санкций против «Северного потока — 2» сразу после их введения

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Администрация президента США Джо Байдена может отказаться от санкций против оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 сразу после их введения. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Доклад с анализом ситуации был представлен Конгрессу США в среду, 19 мая. Госдеп заявил, что Nord Stream 2 ведет деятельность, которая по американским законам попадает под санкции.

При этом власти США могут отказаться от санкций против «Северного потока — 2» из-за причин, связанных с национальной безопасностью.

Ранее немецкий политик оценил возможный отказ США от санкций по «Северному потоку — 2».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

Читайте также: «Американцы смирились»: Джабаров оценил планы США снять санкции с «Северного потока — 2»

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