Пушков ответил на слова главы минэнерго США о «грязном» российском газе

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о якобы «грязном» российском газе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В четверг, 27 мая, Грэнхолм сказала, что полученный в России природный газ является якобы «самым грязным» в мире. Глава американского ведомства добавила, что Европа должна воздержаться от завершения строительства трубопровода.

По словам Пушкова, Грэнхолм только выдает себя за специалиста. Сенатор отметил, что политик забыла сказать, что газ США, который поставляют в Европу содержит «молекулы свободы», о чем забыла упомянуть Грэнхолм.

Ранее глава МИД Украины заявил, что страна до конца будет бороться с «Северным потоком — 2».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

21 мая 2021 года американское министерство финансов объявило о введении санкций в отношении ряда российских организаций и судов в связи с реализацией Россией проекта газопровода «Северный поток — 2».

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