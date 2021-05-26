«Неуклюжий реверанс»: эксперты оценили заявление Байдена о «Северном потоке — 2»

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не собирается вводить новых санкций в отношении трубопровода «Северный поток — 2», так как данный проект уже почти завершен, а решение об ограничительных мерах может стать деструктивным для отношений США и Европы.

Что же может ожидать Германию в случае отказа от «Северного потока — 2», объяснил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

— Возведение данного трубопровода является вопросом не энергетической безопасности, а политического выживания. Если не будет «Северного потока», Германия окажется зажатой в американских экономических тисках, — считает эксперт.

При этом он пояснил, что, с одной стороны, республика получит доступ к дорогостоящему американскому сжиженному газу, а с другой — еще одним источником получения углеводорода для нее станет Ближний Восток, контролируемый американскими союзниками, передает «Общественная служба новостей».

Константин Блохин добавил, что стоимость «Северного потока — 2» для Германии составит 40 миллиардов евро, а отказ от его возведения нанесет больший урон, чем все вместе взятые санкции США.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что введение ограничительных мер в отношении российского газопровода со стороны Соединенных Штатов изначально было лишь политической провокацией. По его мнению, если бы американские власти хотели, они остановили бы эти работы.

— Заявление Байдена представляет собой неуклюжие реверансы накануне встречи с Путиным. Это продолжение некоей клоунады, начавшейся еще во время выборов, — подчеркнул эксперт.

Работы по возведению трубопровода останавливались почти на год в связи с введением первого пакета санкций со стороны Вашингтона. Тогда из проекта вышла компания, предоставлявшая судно-трубоукладчик, отмечает телеканал 360. Уточняется, что власти России привлекли к строительству собственные суда, однако получение разрешений на их деятельность в водах стран ЕС заняло длительное время, поэтому работы были возобновлены лишь в декабре 2020 года.

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