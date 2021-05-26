Байден признал контрпродуктивность санкций против «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Президент США Джо Байден признал, что санкции против российского проекта газопровода «Северный поток — 2» на данном этапе контрпродуктивны, рассказали в пресс-пуле Белого дома.

Признав, что изначально выступал против «Северного потока — 2», Байден мотивировал изменение своего мнения тем, что строительство газопровода практически завершено, поэтому санкции против него в любом случае не привели бы к остановке проекта, сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

21 мая американское министерство финансов объявило о введении санкций в отношении ряда российских организаций и судов в связи с реализацией Россией проекта газопровода «Северный поток — 2».

Читайте также: Климкин назвал «ударом» отказ США от санкций против «Северного потока — 2»