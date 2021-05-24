Климкин назвал «ударом» отказ США от санкций против «Северного потока — 2»

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Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «ударом под дых» со стороны Соединенных Штатов отказ от введения санкций против строящей газопровод «Северный поток — 2» компании.

— Снятие Соединенными Штатами санкций с компании, которая строит «Северный поток — 2» — это как удар под дых. И дело не только в том, что шанс на достройку очень высок. Очень тревожно от того, что эта тема не прозвучала во время последнего визита Энтони Блинкена. С партнерами, которых уважают, так не поступают, — написал Климкин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что если эта тема затрагивалась во время конфиденциальных разговоров, то остается непонятным, почему это скрыли от украинцев. Также Климкин подчеркнул, что не хочет кризиса доверия в отношениях с США, так как «российское оружие вокруг границ Украины остается». А в случае завершения «Северного потока — 2» страна теряет транзитный статус.

Ранее Госдеп США заявил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, но отказался их реализовывать, сославшись на национальную безопасность.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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