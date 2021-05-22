Госдума: Санкции США в отношении России не помешают достроить «Северный поток — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Введение министерством финансов США санкций в отношении морских судов, задействованных в строительстве «Северного потока — 2», демонстрирует стремление Вашингтона усложнить завершениегазового проекта между Россией и Европой. Тем не менее, проект так или иначе будет достроен. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

— Уже даже госдепу очевидно, что уничтожить «Северный поток — 2» санкциями не получится, — цитирует Железняка РИА Новости.

Напомним, США ввели санкции против таких российских организаций, как «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский Теплоэнергетический имущественный фонд, «Коксохимтранс», а также против 13-ти различных судов.

Представитель Госдумы отметил, что вмешательство США во внутреннюю политику Европы лишают европейцев доступа к российскому энергоресурсу. Несмотря на это, «газопроект будет достроен».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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