Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Джо Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном
Фото: whitehouse

Джо Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном

Виктория Родимкина

В мире

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал, что может встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в том случае, если тот откажется от ядерного оружия.

— Если он выполнит определенные обязательства, я бы встретился с ним. Речь идет о его ядерном арсенале, эта встреча должна быть средством для деэскалации того, что они делают, — заявил президент США.

Он уточнил, что Пхеньян должен взять на себя обязательства по деэскалации перед тем, как организовывать какую-либо встречу.

Джо Байден также пояснил, что намерен отправить в КНДР свою команду, чтобы та разъяснила властям Северной Кореи намерения Вашингтона.

При этом американский лидер добавил, что не собирается давать Ким Чен Ыну использовать возможную встречу для своей легитимизации, сообщает РИА Новости.

Джо Байден ранее заявил, что ядерное оружие Ирана и Северной Кореи представляет серьезную угрозу безопасности США и мира в целом.

Читайте также: «Сделаем Путина снова богатым»: как на Западе ругают Байдена за «Северный поток — 2»

ядерное оружиеДжо БайденКим Чен Ын
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте