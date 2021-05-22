Джо Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал, что может встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в том случае, если тот откажется от ядерного оружия.

— Если он выполнит определенные обязательства, я бы встретился с ним. Речь идет о его ядерном арсенале, эта встреча должна быть средством для деэскалации того, что они делают, — заявил президент США.

Он уточнил, что Пхеньян должен взять на себя обязательства по деэскалации перед тем, как организовывать какую-либо встречу.

Джо Байден также пояснил, что намерен отправить в КНДР свою команду, чтобы та разъяснила властям Северной Кореи намерения Вашингтона.

При этом американский лидер добавил, что не собирается давать Ким Чен Ыну использовать возможную встречу для своей легитимизации, сообщает РИА Новости.

Джо Байден ранее заявил, что ядерное оружие Ирана и Северной Кореи представляет серьезную угрозу безопасности США и мира в целом.

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