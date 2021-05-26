Глава МИД Украины заявил, что страна до конца будет бороться с «Северным потоком — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Киев будет бороться против газопровода «Северный поток — 2» до тех пор, пока по нему не пойдет газ. Об этом в среду, 26 мая, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, «ничто не завершено», пока строительство объекта не закончено на все 100 процентов. При этом Кулеба считает, что у строителей «Северного потока — 2» есть намного больше шансов завершить этот проект.

— Но мое правило в жизни — всегда бороться до конца за национальные интересы Украины, — приводит слова Кулебы РИА Новости.

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

21 мая 2021 года американское министерство финансов объявило о введении санкций в отношении ряда российских организаций и судов в связи с реализацией Россией проекта газопровода «Северный поток — 2».

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