Министр энергетики США назвала российский газ «самым грязным» в мире

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Министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм заявила, что полученный в России природный газ якобы является «самым грязным» в мире. Об этом она сказала в четверг, 27 мая, на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям.

Так глава Минэнерго прокомментировала строительство газопровода «Северный поток — 2».

— Мы, безусловно, выступаем против этого трубопровода. И я скажу от лица министерства энергетики, что одна из причин — помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, — одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле, — заявила Грэнхолм, передает ТАСС.

В заключение она отметила, что при этом газовом потоке «не осуществляются необходимые меры безопасности по метановым выбросам», а это негативно сказывается на климате.

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

21 мая 2021 года американское министерство финансов объявило о введении санкций в отношении ряда российских организаций и судов в связи с реализацией Россией проекта газопровода.

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