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Представитель МИД рассказал о судьбе транзита газа через Украину
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Представитель МИД рассказал о судьбе транзита газа через Украину

Полина Долганова

Внешняя политика

Поставки газа через Украину будут продолжаться до тех пор, пока соответствующие контракты еще не утратили силу. Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Так, по его мнению, по истечении договоров стоит ожидать переговоров Газпрома с партнерами по республике.

— У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину, — уточнил Биричевский.

По его словам, министерство никогда не использовало природные ресурсы как способ манипуляции.

Так, если субъектам удастся договориться, то газ будет надежно доставляться «в руки к потребителям».

В мае руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что экономика страны потеряет 5–6 миллиардов долларов в год, если «Северный поток — 2» будет запущен, пишет РИА Новости.

В свою очередь глава МИД Украины заявил, что страна до конца будет бороться с «Северным потоком — 2». По его словам, «ничто не завершено», пока строительство объекта не закончено на все 100 процентов.

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