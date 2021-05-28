Европейцы признали: американский газ самый грязный

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Слова главы Минэнерго США о «грязном» российском газе связаны с противостоянием проекту «Северный поток — 2». Российский газ куда чище американского, что неоднократно доказано. Поэтому заявление Соединенных Штатов абсурдное и непрофессиональное. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали эксперты.

Как ранее писала «ВМ», министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм в четверг, 27 мая, прокомментировала строительство газопровода «Северный поток — 2» и заявила, что полученный в России природный газ якобы является «самым грязным» в мире. По ее словам, по газопроводу транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле. В заключение она отметила, что в газовом потоке «не осуществляются необходимые меры безопасности по метановым выбросам», а это негативно сказывается на климате.

Политолог Наталия Елисеева уверена, что заявление связано с политикой. Президент США Джо Байден отказался вводить санкции против «Северного потока — 2», так как они помешают продуктивным отношениям с Европой. Однако, по словам эксперта, Россия под санкции «так или иначе попала, и Америке нужно решать вопрос с газопроводом».

— Несмотря на то, что Польша негодует, что американцы решили не трогать «Северный поток», это не так. Они решили его трогать только через Россию. С Европейским союзом США соблюдают договоренности, но наша страна в эти договоренности не входит. Американцы как нападали на газопровод, так и продолжают, — говорит Елисеева.

По ее словам, заявление Грэнхолм абсурдное и нужно для «подогрева недоверия к проекту «Северный поток — 2». Также Елисеева добавляет, что в дальнейшем не исключено подключение западных экологов к забастовкам против ввода в эксплуатацию газопровода.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков называет заявление Грэнхолм непрофессиональным и даже странным, потому что «никаких специальных систем улавливания выбросов при транспортировке газа вовсе не существует».

— По существующим методикам подсчета углеродного следа, какой объем выбросов парниковых газов происходит при добыче газа, транспортировке и доставке, американский сжиженный природный газ (СПГ) — лидер по выбросам. Это он самый грязный, не весь, а тот, который поставляется в Европу. Это признают международные структуры. Европейцы сами сравнивали разные маршруты поставок газа, разных поставщиков. И вот лидером был американский СПГ, — говорит эксперт.

По его словам, это связано с тем, что американский газ добывается из сланцевых пород, где выброс парниковых газов при добыче больше, чем на традиционных месторождениях, а также с процессами его непростой транспортировки, в ходе которой также происходят выбросы.

— Американский СПГ считается самым большим углеродным следом. Российские поставки отличаются от американских, поэтому заявление министра энергетики Штатов — о непрофессионализме. Например, первый «Северный поток» имеет крайне малый след: он короткий, меньше энергии тратится на доставку, меньше выбросов. Украинский маршрут, где старая газотранспортная система, тратит энергии много, имеет больший след из маршрутов. Но в любом случае российский газ имеет значительно меньший углеродный след, чем американский СПГ, — утверждает Юшков.

Эксперт добавляет, что ко всему прочему в России в основном новые газопроводы и их протяженность меньше, чем американский СПГ.

— США конкурируют только с Австралией по объему выброса парниковых газов. Вот они самые грязные. Говорить так про нас абсурдно, — отмечает эксперт.

Вице-премьер, бывший глава Минэнерго Александр Новак в пятницу заявил, что углеродный след российского газа, поставляемого в Европу по «Северному потоку», в четыре раза меньше, чем у американского. Он пояснил, что использует данные консалтинговых и аналитических агентств в пересчете на киловатт-часы. Новак добавил, что Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией.

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

21 мая 2021 года американское министерство финансов объявило о введении санкций в отношении ряда российских организаций и судов в связи с реализацией Россией проекта газопровода.

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