Эксперты высказались за и против цифрового рубля

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Будущем финансовых систем являются цифровые валюты. Так считают в Центральном Банке России. Для нашей страны крипторубль окажется полезным, особенно в условиях санкций и ограничений на инвестиции. Такого мнения придерживается финансовый эксперт Евгений Маришин.

О переходе практически всех экономик мира в онлайн-режим ранее рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Накануне Банк России обнародовал доклад, в котором говорилось о разработке цифрового рубля. Первый прототип электронной денежной единицы в нашей страны должен появиться в конце 2021 года. На 2022 год запланированы его испытания.

За последние 12 месяцев практически все страны начали разрабатывать и внедрять цифровые нацвалюты. Поэтому появление крипторубля обусловлено именно этими переменами в финансовой системе мира, утверждает Евгений Маришин.

— Цифровой рубль представляет собой новую форму привычного инструмента. Для России такая валюта будет весьма полезной, особенно в условиях санкций там, где в настоящее время есть ограничения на классические инвестиции, например, в Крыму. Регион, находясь в условиях политической напряженности, может получить новый толчок для развития именно благодаря крипторублю, — считает эксперт.

В целом жителям России национальная цифровая валюта принесет удобство. На данный момент, как подчеркивает Евгений Маришин, ежемесячно возрастает оборот безналичных платежей, а крипторубль будет еще более мобильным и быстрым.

Экономист Андрей Кобяков уверен, что отказ от купюр станет причиной тотального контроля.

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) первый зампредседателя ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что наличные средства являются «отходящей технологией». Со временем они будут заменены цифровым рублем. По его мнению, это произойдет в ближайшие 10–30 лет.

По мнению Андрея Кобякова, это случится гораздо раньше, отмечает «Царьград».

— Главный смысл происходящего — тотальный контроль за любыми передвижениями денежных средств, — заявил эксперт.

По его предположениям, спустя полтора года любые банковские транзакции будут сводиться в одну базу данных.

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