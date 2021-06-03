В Банке России объяснили, когда цифровой рубль вытеснит наличные деньги

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Переход от наличных денег к цифровому рублю будет длительным, но со временем случится. Об этом рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в четверг, 3 июня.

По его словам, цифровой рубль станет третьей формой денег, которую будут равномерно обменивать на первую и вторую форму.

Швецов подчеркнул, что в период пандемии коронавируса бумажные деньги могут распространять инфекцию, поэтому становятся все более неактуальными.

— Наверное, это отходящая технология, которая либо обслуживает «серый» бизнес, либо когда нет альтернативы. Вот покрытие интернета развивается, гаджеты идут в народ, Россия — одна из лидеров в этом направлении, поэтому есть технология, которая может позволить заменить наличные деньги цифровыми рублями, — добавил Швецов.

Он отметил, что быстрому уходу от наличных средств будут мешать «серая экономика» и «ментальные преграды», поэтому процесс будет долгим.

Швецов подчеркнул, что цифровой рубль полностью заменит наличные только через 10–30 лет — это зависит от технологической готовности, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что крупные российские компании намерены перейти на расчеты по технологии блокчейн.

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