В Центробанке заявили, что считают восстановительный этап экономики завершенным в России

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В России завершился восстановительный этап экономики. Об этом рассказал зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин в четверг, 3 июня.

По его словам, в середине 2021 года ВВП России вернется к уровню, который будет соответствовать показателям до пандемии коронавируса.

— Мы считаем, что восстановительный этап в экономике завершен, — заявил Заботкин.

ЦБ прогнозирует, что в течение 2021 года российская экономика будет расти на 3-4 процента. В 2022 году темпы роста станут замедляться и достигнут 2,5-3,5 процента. В 2023 году экономика будет расти на 2-3 процента, пишет Интерфакс.

Ранее сообщалось, что международные резервы РФ выросли до нового исторического максимума.

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