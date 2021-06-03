Курс евро упал ниже 89 рублей впервые с 1 апреля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс евро в ходе валютных торгов опустился до 88,9750 рубля при ускоренном снижении в 0,39 процента. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в четверг, 3 июня.

К 16:25 по московскому времени курс евро продолжил понижаться и составил 88,965 рубля. В последний раз курс евро опускался ниже 89 рублей 1 апреля 2021 года.

Курс доллара в ходе валютных торгов вырос на 0,5 процента и составил 73,2 рубля. В свою очередь цена на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,35 процента — до 71,6 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что российская валюта укрепилась по отношению к доллару и евро в начале первых летних торгов после роста цен на нефть.

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