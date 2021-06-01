Рубль укрепился к доллару и евро на Мосбирже

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российская валюта укрепилась к доллару и евро в начале первых летних торгов после роста цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи во вторник, 1 июня.

Курс доллара расчетами «завтра» на 7:26 по московскому времени упал на 9 копеек, он составлял 73,34 рубля. Курс евро снизился на 11 копеек — до 89,68 рубля.

Стоимость нефти марки Brent выросла на 1,2 процента. Она составила 70,15 доллара за баррель.

Ранее, 31 мая, финансовый политик назвал валюты, которые выгоднее доллара.

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