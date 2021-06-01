Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Рубль укрепился к доллару и евро на Мосбирже
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Рубль укрепился к доллару и евро на Мосбирже

Виктория Родимкина

Экономика

Российская валюта укрепилась к доллару и евро в начале первых летних торгов после роста цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи во вторник, 1 июня.

Курс доллара расчетами «завтра» на 7:26 по московскому времени упал на 9 копеек, он составлял 73,34 рубля. Курс евро снизился на 11 копеек — до 89,68 рубля.

Стоимость нефти марки Brent выросла на 1,2 процента. Она составила 70,15 доллара за баррель.

Ранее, 31 мая, финансовый политик назвал валюты, которые выгоднее доллара.

Читайте также: «Тройные стандарты»: что может подорвать рубль в июне

курс рублякурс доллараевро
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраним имена героев вместе

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Золотое здоровье мигрантов

Все мнения
О проекте