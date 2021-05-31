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Финансовый аналитик назвал валюты, которые выгоднее доллара
Фото: Вечерняя Москва

Финансовый аналитик назвал валюты, которые выгоднее доллара

Юлия Курганова

Финансы

С одной стороны, есть основания для очередного укрепления доллара, а с другой — есть альтернативные валюты, которые могут оказаться выгоднее. Об этом рассказал финансовый аналитик Евгений Миронюк.

— Индекс доллара опускался до минимума за три месяца благодаря тому, что ФРС вновь удается успокоить рынки. Но в долгосрочном плане есть риски, при проявлении кризисных явлений в глобальной экономике проявляется рост спроса на американский доллар как валюты в меньшей степени подверженной волатильности и инфляции, — сообщил он.

Также Миронюк отметил, что в период мирового экономического спада валютные резервы КНР продолжают расти. На этом фоне возможно укрепление юаня и рост зависимости от него других азиатских валют.

По словам эксперта, японская иена стабильна к доллару и у властей страны достаточно инструментов для ее регулирования. Эта валюта выглядит стабильно в периоды волатильности на рынке, передает агентство «Прайм».

Ранее сообщалось, что курсы доллара и евро снизились на Московской бирже.

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