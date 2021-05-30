«Тройные стандарты»: что может подорвать рубль в июне

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В июне ожидается ряд событий, которые могут повлиять на динамику курса рубля. Помимо нефти ситуацию на валютном рынке расшатывают и другие факторы, в частности, политические. Что именно может подтолкнуть или сдержать рубль в первом месяце лета, «Вечерняя Москва» узнала у экономистов.

События в Минске

В пятницу и субботу, 29 и 30 мая, проводились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Они беседовали вскоре после международного скандала с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair, на борту которого находился Роман Протасевич. Его задержали, против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая «организацию массовых беспорядков». По информации СМИ, к экстренной посадке лайнера причастен сам Лукашенко.

По мнению ведущего научного сотрудника МГУ, доктора экономических наук Андрея Колганова, этот инцидент вряд ли позитивно повлияет на рубль, поскольку возникает риск небольшого оттока иностранных инвесторов с российского фондового рынка.

— В этой связи иностранцы будут продавать российские ценные бумаги и конвертировать полученную выручку в доллары. Соответственно, предложение рублей вырастет и вырастет спрос на доллары, что может повлиять на падение рубля, — заявил эксперт.

С другой стороны, рубль если и будет слабеть, то не сильно, считает проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин. В разговоре с «ВМ» он напомнил, что принудительная посадка воздушного судна — это не что-то беспрецедентное в мировой практике.

— Там понимают, что не только Беларусь сажала самолет, но еще, например, США сажали президентский борт Эво Моралеса (этот скандал разразился в 2013 году, когда Моралес заявил о готовности дать убежище экс-агенту ЦРУ Эдварду Сноудену. После заявления борт Моралеса, вылетевший из Внукова, был перенаправлен и посажен в Австрии из-за подозрений, что в самолете скрывался Сноуден. Его там не обнаружили — прим. «ВМ»). И ничего — никакой драмы, — указал собеседник издания.

Он заявил, что текущей ситуации присущи «двойные, а то и тройные стандарты».

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Возобновление авиасообщения с рядом стран

Экономист Колганов допустил, что возобновление полетов между Россией и зарубежными партнерами приведет к росту спроса на доллар и евро, а это «не пойдет на пользу рублю». Марголин подтвердил опасения коллеги, заявив, что нельзя исключать «давления на обменный курс» при условии, что россияне массово ринутся за границу. Давление не будет критичным, уточнил эксперт.

— Надеюсь, если границы и будут открывать, то с головой на плечах, чтобы свести к минимуму риски распространения коронавируса, — добавил он.

Встреча Путина и Байдена на саммите в Женеве 16 июня

В этом вопросе важен уже не столько факт встречи, сколько ее итоги, считает Колганов. По его мнению, сейчас самое интересное — дождаться результатов переговоров, которые в том числе определят будущее российской и отчасти американской валют.

— Если все пройдет позитивно, в этом же ключе поменяются курсы валют. Вряд ли сильно изменится доллар, а вот рубль может, — сказал собеседник «ВМ». — Если после встречи будут признаки «потепления» или хотя бы не развития существующей напряженности между Россией и Америкой, это окажет благоприятное воздействие на рубль, успокоит инвесторов и может вернуть часть вкладчиков на российский рынок.

По словам Колганова, уход и приход инвесторов на рынок носит волнообразный характер и подпадает под определение «горячие деньги».

В свою очередь Марголин выразил мнение, что переговоры двух президентов — это самый серьезный фактор в июне, способный повлиять на динамику валют. Эксперт также счел необходимым дождаться итогов саммита, но уже очевидно, говорит Марголин, что «подготовка серьезная, и скорее всего будет позитивная информация».

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Ужесточение санкций против России

Вот уже несколько лет европейцы бравируют этими угрозами, но что раньше, что сейчас они вряд ли отразятся на курсах валют, полагает Колганов. Какой-то негативный эффект возможен, только если ограничительные меры расширят, но и этот исход маловероятен, отметил собеседник «ВМ».

Марголин добавил, что от очередных санкционных угроз «не ждем ничего драматического». Каких-либо серьезных катаклизмов на валютном рынке типа обвала или падения рубля это точно не вызовет, заверил экономист.

Что в итоге будет с рублем по отношению к доллару и евро в июне?

По оценкам Колганова, курс американской валюты в июне будет колебаться в коридоре 72–75 рублей за доллар. Тем временем евро будет находиться в коридоре 89–90 рублей.

Вместе с тем Марголин добавил, что не ожидает обвала рубля, особенно в свете позитивных ожиданий от встречи Путина и Байдена.

— Рубль всегда испытывает давление на негативных политических новостях. Но вряд ли два президента так поговорят, что все кончится негативом. Это было бы странно: значит, встречу не очень хорошо подготовили. Скорее всего, мы оттуда получим позитив, — сказал собеседник «ВМ».

Помимо этого, Колганов заявил, что стабильно важную роль в самочувствии рубля играет нефть. В большинстве случаев это ключевой для российской валюты фактор, определяющий ее развитие, считает эксперт. Что будет в июне с котировками на черное золото, сказать трудно, но в целом в 2021 году с подъемом мировой экономики ожидается небольшой рост цен на нефть, прогнозирует экономист.

— Рост будет не очень большой и с колебаниями, — уточнил он.

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А что там с биткоином?

Его судьбу знают только крупные игроки на криптовалютной бирже, рассказал Колганов. С криптовалютой дело даже не дойдет до предугадывания, поскольку не всегда понятно, какие вообще факторы влияют на нее, признался эксперт.

— Одно можно сказать точно: интерес к биткоину растет, когда на мировых рынках начинаются неожиданные колебания. Иногда некоторые воспринимают биткоин как одну из резервных возможностей обезопасить себя от таких колебаний. Люди просто предпочитают разложить свои риски по разным корзинам, причем биткоин — всего лишь одна из маленьких корзиночек, — пояснил он.

Тем не менее за биткоином не стоят реальные активы, а его цена фактически складывается из стратегии и тактики поведения крупных игроков на бирже, обратил внимание Колганов.

— Будут они разгонять биткоин — он будет расти, а будут обваливать — он упадет. Все зависит от позиции большинства игроков на рынке, — заключил собеседник «Вечерней Москвы».

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