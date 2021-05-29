Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Поехал торговать независимостью»: как Путин поможет Лукашенко и что за это потребует
Фото: Администрация президента РФ

«Поехал торговать независимостью»: как Путин поможет Лукашенко и что за это потребует

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили, по сути, двухдневные переговоры. В пятницу, 28 мая, белорусский лидер прибыл к российскому коллеге в Сочи, где они более пяти часов общались, причем диалог был не для прессы. На следующий день, 29 мая, беседа возобновилась в неформальной обстановке, после чего Кремль сообщил о главных темах разговора глав государств. Что они обсудили, о чем Лукашенко просил Путина и что тот хочет получить взамен, «Вечерней Москве» рассказал глава Совета по международным отношениям «Минский диалог», политолог Евгений Прейгерман.

О чем они договорились?

По итогам переговоров Путина и Лукашенко пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обозначил ключевые темы, которые были затронуты во время обсуждения. В частности, политики условились, что Белоруссия получит второй транш кредита в 500 миллионов долларов до конца июня. Также президент Белоруссии проинформировал Путина о ситуации с вынужденной посадкой самолета Ryanair, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич. При необходимости Минск готов предоставить дополнительную информацию, уточнил Песков.

Путин на встрече поднял тему вокруг россиянки Софии Сапеги — девушки Протасевича, которого в Белоруссии обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам. Сапегу также задержали в Минске, она проходит по статье о разжигании розни. По словам Пескова, по итогам переговоров Путина и Лукашенко МИД РФ было поручено «самым внимательным образом» отслеживать ситуацию с россиянкой.

В Кремле также обратили внимание, что Лукашенко не поднимал вопрос о получении дополнительной экономической помощи от России.

Помимо этого, Песков заявил, что на встрече обсуждалась ситуация с «Белавиа». После экстренной посадки самолета с Протасевичем многие западные страны начали запрещать белорусским перевозчикам летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Из-за этого «Белавиа» пришлось отменять рейсы и искать новые маршруты. На фоне этих событий Путин и Лукашенко договорились поручить Минтрансам двух стран наладить совместную работу, поскольку возникла необходимость вернуть белорусов из Европы. Вопрос о полетах «Белавиа» в Крым не затрагивался, добавил Песков.

«Поехал торговать независимостью»: как Путин поможет Лукашенко и что за это потребуетФото: president.gov.by

Что просит Лукашенко?

По мнению Евгения Прейгермана, ошибочно думать, что Лукашенко ездит к Путину только за деньгами. Приоритет белорусского лидера — добиться равных условий двусторонней интеграции между странами, считает собеседник «ВМ».

— Лукашенко постоянно настаивал и настаивает, что экономический союз или продвинутая форма экономической интеграции невозможна, если экономические субъекты в рамках интегрирующих стран имеют разные цены доступа к энергоресурсам. Тут традиционно возникает спор: у России есть ресурсы и она готова ими делиться в рамках полноценной интеграции, но сначала «интеграцию на стол». Беларусь говорит: «Так не пойдет. Вначале деньги на стол», — пояснил эксперт.

Также, говорит Прейгерман, Лукашенко интересуют кредитные ресурсы. Обычно, когда он готовится поднимать этот вопрос на встрече с Путиным, о нем говорят: «поехал торговать независимостью», отметил политолог.

— Но тут у Лукашенко и нет возможности говорить с кем-то другим. На Западе все закрыто, и он вынужден все больше разговаривать с Путиным. Навредит ли это белорусскому суверенитету, посмотрим, — добавил он.

«Поехал торговать независимостью»: как Путин поможет Лукашенко и что за это потребуетФото: Администрация президента РФ

Что Путин хочет взамен?

Российского президента, по мнению собеседника «ВМ», тоже интересует интеграция. Это первоочередный и самый главный вопрос для Путина в общении с Лукашенко, заявил политолог. В настоящее время между сторонами данный процесс согласовывается, но Путин «хочет новую степень интеграции», полагает Прейгерман.

Некоторые СМИ пишут, что Путин помогает Лукашенко в обмен на разрешение поставить военную базу в Белоруссии. Однако на сегодняшний день этот вопрос не так актуален, как был несколько лет назад, отметил собеседник «ВМ». Он напомнил, что в 2014–2016 годах Россия не просто хотела, а настаивала на создании военно-воздушной базы на белорусской территории. В определенный момент Путин подписал указ, направленный в Минобороны РФ, говорит Прейгерман, но дальше случился курьез.

— Указ был завершить переговорный процесс. Значит, этот процесс вообще был. Но Лукашенко вдруг резко говорит, мол, я вообще впервые об этом слышу. И база не случилась, — рассказала политолог.

По его словам, сейчас речь скорее идет об увеличении интенсивности военных учений между странами. На данный момент это позиционируется как зеркальный ответ на то, что происходит в странах Балтии и Польше, считает эксперт.

«Поехал торговать независимостью»: как Путин поможет Лукашенко и что за это потребуетФото: Администрация президента РФ

Надоест ли Путину выручать Лукашенко?

Когда белорусский лидер в очередной раз обратится к российскому коллеге за помощью, тот, по мнению Прейгермана, не станет говорить: «Извини, друг, но решай сам. Пока!» Такого не может быть, причем дело не в якобы «любви» Путина или Москвы к Лукашенко, обратил внимание собеседник «ВМ».

— Все наоборот: это просто национальные интересы России, в которые вписывается Беларусь. Стабильность и предсказуемость в Беларуси в том плане, в каком их видит Москва, — это важный фактор безопасности России, — заключил он.

Читайте также: СМИ: Российские авиакомпании совершили рейсы в обход Белоруссии

Александр ЛукашенкоВладимир Путинпереговоры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте