«Поехал торговать независимостью»: как Путин поможет Лукашенко и что за это потребует

Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили, по сути, двухдневные переговоры. В пятницу, 28 мая, белорусский лидер прибыл к российскому коллеге в Сочи, где они более пяти часов общались, причем диалог был не для прессы. На следующий день, 29 мая, беседа возобновилась в неформальной обстановке, после чего Кремль сообщил о главных темах разговора глав государств. Что они обсудили, о чем Лукашенко просил Путина и что тот хочет получить взамен, «Вечерней Москве» рассказал глава Совета по международным отношениям «Минский диалог», политолог Евгений Прейгерман.

О чем они договорились?

По итогам переговоров Путина и Лукашенко пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обозначил ключевые темы, которые были затронуты во время обсуждения. В частности, политики условились, что Белоруссия получит второй транш кредита в 500 миллионов долларов до конца июня. Также президент Белоруссии проинформировал Путина о ситуации с вынужденной посадкой самолета Ryanair, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич. При необходимости Минск готов предоставить дополнительную информацию, уточнил Песков.

Путин на встрече поднял тему вокруг россиянки Софии Сапеги — девушки Протасевича, которого в Белоруссии обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам. Сапегу также задержали в Минске, она проходит по статье о разжигании розни. По словам Пескова, по итогам переговоров Путина и Лукашенко МИД РФ было поручено «самым внимательным образом» отслеживать ситуацию с россиянкой.

В Кремле также обратили внимание, что Лукашенко не поднимал вопрос о получении дополнительной экономической помощи от России.

Помимо этого, Песков заявил, что на встрече обсуждалась ситуация с «Белавиа». После экстренной посадки самолета с Протасевичем многие западные страны начали запрещать белорусским перевозчикам летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Из-за этого «Белавиа» пришлось отменять рейсы и искать новые маршруты. На фоне этих событий Путин и Лукашенко договорились поручить Минтрансам двух стран наладить совместную работу, поскольку возникла необходимость вернуть белорусов из Европы. Вопрос о полетах «Белавиа» в Крым не затрагивался, добавил Песков.

Фото: president.gov.by

Что просит Лукашенко?

По мнению Евгения Прейгермана, ошибочно думать, что Лукашенко ездит к Путину только за деньгами. Приоритет белорусского лидера — добиться равных условий двусторонней интеграции между странами, считает собеседник «ВМ».

— Лукашенко постоянно настаивал и настаивает, что экономический союз или продвинутая форма экономической интеграции невозможна, если экономические субъекты в рамках интегрирующих стран имеют разные цены доступа к энергоресурсам. Тут традиционно возникает спор: у России есть ресурсы и она готова ими делиться в рамках полноценной интеграции, но сначала «интеграцию на стол». Беларусь говорит: «Так не пойдет. Вначале деньги на стол», — пояснил эксперт.

Также, говорит Прейгерман, Лукашенко интересуют кредитные ресурсы. Обычно, когда он готовится поднимать этот вопрос на встрече с Путиным, о нем говорят: «поехал торговать независимостью», отметил политолог.

— Но тут у Лукашенко и нет возможности говорить с кем-то другим. На Западе все закрыто, и он вынужден все больше разговаривать с Путиным. Навредит ли это белорусскому суверенитету, посмотрим, — добавил он.

Фото: Администрация президента РФ

Что Путин хочет взамен?

Российского президента, по мнению собеседника «ВМ», тоже интересует интеграция. Это первоочередный и самый главный вопрос для Путина в общении с Лукашенко, заявил политолог. В настоящее время между сторонами данный процесс согласовывается, но Путин «хочет новую степень интеграции», полагает Прейгерман.

Некоторые СМИ пишут, что Путин помогает Лукашенко в обмен на разрешение поставить военную базу в Белоруссии. Однако на сегодняшний день этот вопрос не так актуален, как был несколько лет назад, отметил собеседник «ВМ». Он напомнил, что в 2014–2016 годах Россия не просто хотела, а настаивала на создании военно-воздушной базы на белорусской территории. В определенный момент Путин подписал указ, направленный в Минобороны РФ, говорит Прейгерман, но дальше случился курьез.

— Указ был завершить переговорный процесс. Значит, этот процесс вообще был. Но Лукашенко вдруг резко говорит, мол, я вообще впервые об этом слышу. И база не случилась, — рассказала политолог.

По его словам, сейчас речь скорее идет об увеличении интенсивности военных учений между странами. На данный момент это позиционируется как зеркальный ответ на то, что происходит в странах Балтии и Польше, считает эксперт.

Фото: Администрация президента РФ

Надоест ли Путину выручать Лукашенко?

Когда белорусский лидер в очередной раз обратится к российскому коллеге за помощью, тот, по мнению Прейгермана, не станет говорить: «Извини, друг, но решай сам. Пока!» Такого не может быть, причем дело не в якобы «любви» Путина или Москвы к Лукашенко, обратил внимание собеседник «ВМ».

— Все наоборот: это просто национальные интересы России, в которые вписывается Беларусь. Стабильность и предсказуемость в Беларуси в том плане, в каком их видит Москва, — это важный фактор безопасности России, — заключил он.

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