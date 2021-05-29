Путин поднял тему задержанной в Белоруссии россиянки на встрече с Лукашенко

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко поднял тему задержания в Минске россиянки Софии Сапеги. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 29 мая.

Представитель Кремля заявил, что судьба Сапеги небезразлична российским властям.

— По инициативе президента России была поднята тема российской гражданки, которая была задержана и которая сейчас находится в СИЗО. Разумеется, ее судьба нам небезразлична, — сказал Дмитрий Песков.

По его словам, подтвердилась информация о том, что у россиянки есть вид на жительство в Белоруссии. При этом Владимир Путин подчеркнул, что все действия с Сапегой должны происходить в рамках закона, передает РИА Новости.

Напомним, что пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. В итоге информация о минировании не подтвердилась.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». МВД Белоруссии сообщило, что Протасевич находится в СИЗО № 1, жалоб на здоровье от него не поступало. Позднее появилось видео, на котором экс-редактор Telegram-канала Nexta заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске. Вместе с Протасевичем была задержана россиянка София Сапега. Позднее в Сети появилось видео ее допроса, на котором она призналась, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси». Россиянка арестована на два месяца.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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