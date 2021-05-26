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ЕС рекомендовал избегать воздушного пространства Белоруссии
Фото: flickr/european_parliament

ЕС рекомендовал избегать воздушного пространства Белоруссии

Кирилл Николаев

В мире

Странам — членам Европейского союза (ЕС) рекомендовали избегать воздушного пространства Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair. Соответствующее заявление опубликовало Европейское агентство авиабезопасности (EASA).

Полеты через Белоруссию рекомендуется отложить до окончания международного расследования в рамках инцидента с лайнером Ryanair. В заявлении EASA говорится, что действия Белоруссии относительно рейса Rayanair дают повод сомневаться в уважительном отношении к правилам международной гражданской авиации, сообщает РИА Новости.

Напомним, в понедельник, 24 мая, лидеры ЕС по итогам обсуждения ситуации с самолетом Rayanair приняли решение о запрете полетов белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве. Кроме того, было рекомендовано европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии. МВД Белоруссии сообщило, что Протасевич находится в СИЗО № 1, жалоб на здоровье от него не поступало. Позднее появилось видео, на котором экс-редактор Telegram-канала Nexta заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске.

Также 23 мая была задержана россиянка София Сапега. Она летела вместе с Протасевичем рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Позднее девушку арестовали в Минске на два месяца.

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БелоруссиясамолетЕС
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